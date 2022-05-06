На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием

В Бишкеке на Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, первый вице-мэр города Бишкек Мирланбек Байгончоков, вице-мэр Виктория Мозгачева, аким Первомайского района столицы Максатбек Сазыкулов, председатель районного совета ветеранов ВОВ Маркиль Ибраев.

Погибших защитников во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, возложили цветы к мемориалу павших воинов.

Напомним, что на Братском кладбище похоронены 248 участников Великой Отечественной войны. Это были тяжелораненые бойцы, направленные на восстановление, но, к сожалению, не дожившие до мирного времени.