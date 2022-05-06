Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 88.12 - 89.12

На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием

264  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, первый вице-мэр города Бишкек Мирланбек Байгончоков, вице-мэр Виктория Мозгачева, аким Первомайского района столицы Максатбек Сазыкулов, председатель районного совета ветеранов ВОВ Маркиль Ибраев.

Погибших защитников во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, возложили цветы к мемориалу павших воинов.

Напомним, что на Братском кладбище похоронены 248 участников Великой Отечественной войны. Это были тяжелораненые бойцы, направленные на восстановление, но, к сожалению, не дожившие до мирного времени.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417699
Теги:
9 Мая, митинг, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  