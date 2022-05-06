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9 мая в Бишкеке пройдет масштабная и зрелищная акция "Вальс Победы"

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- Назгуль Абдыразакова
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9 мая состоится масштабная и зрелищная акция "Вальс Победы". Об этом сообщает фонд "Евразийцы – новая волна"

"Вальс Победы" – это не разовая акция, красочный флешмоб является одной из визитных карточек празднования 9 Мая в Кыргызстане. Мероприятие проводится в Бишкеке ежегодно с 2015 года, исключением стал только пандемийный 2020 год.

В День Победы также пройдет праздничный концерт с участием финалистов фестиваля военной песни "Белые журавли", а также солистов Центрального дома армии Министерства обороны КР и ведущих артистов Русского театра драмы им. Ч. Айтматова.

Талантливые вокалисты, отобранные из большого числа конкурсантов, исполнят песни, ставшие для всех родными. Специально для зрителей прозвучат бессмертные композиции "Катюша", "Смуглянка", "Майский вальс", "Песенка фронтового шофера", "День Победы" и многие другие.

Танцевальный флешмоб пройдет на площади Победы Бишкека – возле Вечного огня. Вальсом традиционно проходит встреча колонны "Бессмертного полка". Ориентировочное время проведения "Вальса Победы" – 12.00.

Праздничный концерт начнется сразу после танцевальной акции. Место проведения – Дубовый парк, около Русского драмтеатра.


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URL: https://www.vb.kg/417703
Теги:
9 Мая, концерт, танцы, Бишкек
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