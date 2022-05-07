Лоторея от ГНС стартует 10 мая: требуй чек и выигрывай квартиру!

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики с 10 мая запускает стимулирующую лотерею "Требуй чек – выиграй приз!".

Ведомство призывает кыргызстанцев принять активное участие в лотерее. Участие в ней даст возможность стать обладателем ценных призов. Чем больше чеков – тем выше шанс выиграть приз.

Будут разыгрываться iPhone, автомобили и другие ценные призы. А суперприз – квартира в Бишкеке.

Чтобы принять участие в лотерее нужно:

скачать мобильное приложение "Салык чек" и пройти регистрацию; при каждой покупке товаров или получении услуг требовать кассовый чек исключительно от ККМ; отсканировать QR-код полученного кассового чека на мобильное приложение.

Накопленные суммы отсканированных кассовых чеков система автоматически обменивает на уникальные номера для участия в розыгрышах. На 1 тысячу сомов присваивается 1 уникальный ID номер.