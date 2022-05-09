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В селах КР заканчивают ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны

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- Светлана Лаптева
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По всему Кыргызстану приводят в порядок памятники воинам Великой отечественной войны. Кто-то включился в акцию "Огонь Памяти" - ждут прибытия огня от комплекса могилы неизвестного солдата. Так, в селе Семеновка Иссык-кульской области уже 25 лет работает центр патриотического воспитания, руководитель которого вместе с учителями местной школы круглогодично присматривает за памятником воинской славы.

Село Чоктал

- У нас традиционно проводятся мероприятия, посвященные Победе. Также у нас действует группа "Наша Победа-Биздин Жениш" - мы занимались сверкой по всем базам данных наших сельчан, погибших и пропавших без вести на фронтах войны. Нашли дополнительные фамилии. которые были утрачены.

Село Семеновка

А в селе Беш-Кунгей Аламудунского района специально готовят новый элемент комплекса Памяти - изготовили емкость для зажжения Вечного огня в своем селе. - на родине Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева. Работы провели родные героя.

Село Григорьевка

Село Липенка

Город Ош

Если в ваших селах провели ремонт памятников - пришлите фотографии, расскажите - материалы можно присылась на вотсап 0555923603

Также просьба поделиться вашими репортажами с места проведения праздника Победы! вотсап - 0555-923-603


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URL: https://www.vb.kg/417714
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