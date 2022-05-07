Погода
$ 83.15 - 84.15
€ 87.94 - 88.94

Эрлан Абдылдаев вручил копии верительных грамот главе МИД Таджикистана

371  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 6 мая, посол КР в РТ Эрлан Абдылдаев провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином по случаю начала осуществления дипломатической миссии в стране и вручения копии верительных грамот. Об этом сообщает пресс-слжба Министерства иностранных дел.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Таджикистана в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, туристической, гуманитарной сферах, в том числе по защите прав граждан, а также приграничное и межрегиональное сотрудничество.

Особое внимание было уделено вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны пришли к согласию о необходимости ускорения процесса по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы, а также активизации работы правительственных делегаций КР и РТ по границе.

Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов на уровне министерств и ведомств, а также обсужден график предстоящих мероприятий на высоком и высшем уровнях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417720
Теги:
МИД, Таджикистан, Кыргызстан, границы, Эрлан Абдылдаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  