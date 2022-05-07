Эрлан Абдылдаев вручил копии верительных грамот главе МИД Таджикистана

Вчера, 6 мая, посол КР в РТ Эрлан Абдылдаев провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином по случаю начала осуществления дипломатической миссии в стране и вручения копии верительных грамот. Об этом сообщает пресс-слжба Министерства иностранных дел.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Таджикистана в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, туристической, гуманитарной сферах, в том числе по защите прав граждан, а также приграничное и межрегиональное сотрудничество.

Особое внимание было уделено вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны пришли к согласию о необходимости ускорения процесса по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы, а также активизации работы правительственных делегаций КР и РТ по границе.

Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов на уровне министерств и ведомств, а также обсужден график предстоящих мероприятий на высоком и высшем уровнях.