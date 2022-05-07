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Найденного на объездной дороге Новопокровки ребенка вернули родителям

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- Канат Кожоев
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Милиционеры вернули родителям ребенка, найденного на объездной дороге возле Новопокровки, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"6 мая в WhatsApp распространили видео, на котором был запечатлен ребенок в возрасте 3-4 лет, находившийся без сопровождения родителей у объездной дороги в районе села Новопокровка. Выяснилось, что родители мальчика в тот же день в 18.20 обратились к уполномоченному участковому милиции по факту его пропажи", - говорится в сообщении.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий участковым мальчик был обнаружен живым и здоровым спустя два часа и передан родителям.

Сотрудники милиции провели с родителями ребенка профилактическую беседу по недопущению подобных фактов и о необходимости постоянного контроля над своими детьми.


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URL: https://www.vb.kg/417723
Теги:
ГУВД, дети, Чуйская область, Кыргызстан
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