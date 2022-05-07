Найденного на объездной дороге Новопокровки ребенка вернули родителям

Милиционеры вернули родителям ребенка, найденного на объездной дороге возле Новопокровки, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"6 мая в WhatsApp распространили видео, на котором был запечатлен ребенок в возрасте 3-4 лет, находившийся без сопровождения родителей у объездной дороги в районе села Новопокровка. Выяснилось, что родители мальчика в тот же день в 18.20 обратились к уполномоченному участковому милиции по факту его пропажи", - говорится в сообщении.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий участковым мальчик был обнаружен живым и здоровым спустя два часа и передан родителям.

Сотрудники милиции провели с родителями ребенка профилактическую беседу по недопущению подобных фактов и о необходимости постоянного контроля над своими детьми.