Садыр Жапаров передал технику госпредприятию "Кыргызкомур"

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, ознакомился с деятельностью филиала "Кара-Кече" государственного предприятия "Кыргызкомур", осуществляющего добычу угля на Кара-Кечинском месторождении в Жумгальском районе Нарынской области. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Министр энергетики Доскул Бекмурзаев проинформировал главу государства о текущей работе, проведенных преобразованиях, намеченных планах предприятия.

Президент осмотрел 50 грузовых автомашин HOWO, 4 фронтальных погрузчика, экскаваторы, погрузчики и автомашины сопровождения марки "Нива".

Главе государства продемонстрировали возможности новых грузовиков, после чего он торжественно передал ключи от техники руководителю ГП "Кыргызкомур".

Техника предоставлена ГП "Кыргызкомур" в лизинг со стороны "Айыл Банка".

На первом этапе ГП "Кыргызкомур" получило 50 единиц седельных тягачей HOWO с полуприцепами и 4 единицы фронтальных погрузчиков на общую сумму 245 573 250 сомов.

Это позволит обеспечить бесперебойное снабжение ТЭЦ столицы угольной продукцией.

В настоящее время ГП "Кыргызкомур" имеет все производственно-технические возможности и квалифицированный персонал для добычи угля. Планируется довести добычу до 1 миллиона тонн в год в связи с ростом потребления угля в осенне-зимний период и в целях обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкек необходимым количеством твердого топлива.

Садыр Жапаров также ознакомился с информацией о результатах деятельности, объемах вскрышных работ и доходах госпредприятия, а также с проектом строительства городка для вахтовиков.

На смотровой площадке глава государства понаблюдал за работами по добыче угля.

Он побеседовал с коллективом госпредприятия и местными жителями, рассказав о планах развития угледобывающей отрасли. Садыру Жапарову от имени жителей Жумгальского района выразили благодарность за повышение заработных плат учителям и другим работникам социальной сферы.