Президент: Добычу угля в Кыргызстане необходимо увеличить до 1 млн тонн

Президент Садыр Жапаров вчера, 7 мая, на встрече с коллективом филиала "Кара-Кече" государственного предприятия "Кыргызкомур" рассказал о планах по развитию угледобывающей отрасли страны. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Как отметил глава государства, энергетический кризис в стране, а также низкий объем воды в Токтогульском водохранилище, итоги осенне-зимнего периода 2021–2022 годов показывают, что для дальнейшего обеспечения населения и Бишкекской ТЭЦ необходимым количеством твердого топлива необходимо значительно увеличить добычу местного угля, доведя объемы до 1 миллиона тонн.

"В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызской Республики ГП "Кыргызкомур" приступило к разработке документов, касающихся ранее законсервированных угольных месторождений. Одними из них являются участок Ак-Улак Мин-Кушского месторождения с балансовыми запасами более 114 млн тонн угля и участок "Сулюкта поле -11" Сулюктинского буроугольного месторождения с балансовыми запасами 69 миллионов тонн. Ввод в эксплуатацию этих месторождений обеспечит дальнейшее развитие угледобывающей отрасли по всей стране. Мы надеемся, что после реализации данных проектов у населения не будет проблем с обеспечением углем в отопительный сезон", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что угледобывающая отрасль является одной из ведущих отраслей топливно-энергетического комплекса республики. В этой связи Садыр Жапаров поручил соответствующим государственными органам обозначить актуальные темы, касающиеся перспектив развития и улучшения состояния отечественной угледобывающей отрасли.