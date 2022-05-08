Погода
$ 82.35 - 83.35
€ 85.26 - 86.26

Президент: Добычу угля в Кыргызстане необходимо увеличить до 1 млн тонн

792  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров вчера, 7 мая, на встрече с коллективом филиала "Кара-Кече" государственного предприятия "Кыргызкомур" рассказал о планах по развитию угледобывающей отрасли страны. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Как отметил глава государства, энергетический кризис в стране, а также низкий объем воды в Токтогульском водохранилище, итоги осенне-зимнего периода 2021–2022 годов показывают, что для дальнейшего обеспечения населения и Бишкекской ТЭЦ необходимым количеством твердого топлива необходимо значительно увеличить добычу местного угля, доведя объемы до 1 миллиона тонн.

"В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызской Республики ГП "Кыргызкомур" приступило к разработке документов, касающихся ранее законсервированных угольных месторождений. Одними из них являются участок Ак-Улак Мин-Кушского месторождения с балансовыми запасами более 114 млн тонн угля и участок "Сулюкта поле -11" Сулюктинского буроугольного месторождения с балансовыми запасами 69 миллионов тонн. Ввод в эксплуатацию этих месторождений обеспечит дальнейшее развитие угледобывающей отрасли по всей стране. Мы надеемся, что после реализации данных проектов у населения не будет проблем с обеспечением углем в отопительный сезон", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что угледобывающая отрасль является одной из ведущих отраслей топливно-энергетического комплекса республики. В этой связи Садыр Жапаров поручил соответствующим государственными органам обозначить актуальные темы, касающиеся перспектив развития и улучшения состояния отечественной угледобывающей отрасли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417732
Теги:
Кара-Кече, президент, уголь, энергетика, Кыргызстан, Кыргызкомур, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  