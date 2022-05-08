"Огонь Памяти" из Москвы доставят в города и села Кыргызстана

В Бишкеке прошла церемония передачи "Огонь памяти": частица Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Московского Кремля передана кыргызстанцам.

Передача "Огня памяти" прошла вчера в Парке Победы имени Даира Асанова у монумента "Воинская доблесть". В мероприятии участвовали депутаты ЖК Марлен Маматалиев, Эльдар Сулайманов, Эмиль Жамгырчиев, первый заместитель министра обороны Таалайбек Усубалиев, депутат Госдумы России Александр Коган, представители Россотрудничества, посольств РФ и Беларуси в КР, райадминистрации Октябрьского района, волонтеры.

В мероприятии поучаствовали родные Героя Советского Союза, летчика, совершившего воздушный таран, Исмаилбека Таранчиева. Узнав, что можно приобщиться к акции "Огонь памяти", они изготовили резервуар для установки Вечного огня в родном селе. Родные Акматши Тюменбаева, закрывшего собой амбразуру вместе с украинцем Яковом Пилипенко, 1 февраля 1944 года отправили своего представителя на церемонию, чтобы и в их селе в день 9 мая загорелся огонь памяти.

"Миллионы людей – ветераны и молодые люди - стремятся к Вечному огню у Кремлевской стены, чтобы поклониться памяти своих однополчан, друзей, дедов и бабушек, отцов и матерей, братьев и сестер. Осуществить это стремление из-за почтенного возраста, расстояний или по другим причинам может не каждый. Потому и было предложено "делиться Огнем" с теми, для кого он свят. И 6 мая 2022 года из Александровского сада в Москве "Огонь памяти" воины Почетного караула зажгли факел и затем лампы для доставки в 8 городов-героев и 12 стран. "Огонь памяти" доставлен общественным организациям Кыргызстана", - рассказал член Центрального штаба народного фронта, депутат Государственной думы Александр Коган.

На торжественном мероприятии в Бишкеке от огня, прибывшего из Москвы, зажжены лампы и лампады – Вечный огонь теперь будет доставлен в города и села по всей стране.

Специально для встречи огня из села Ички-Жергез Аксуйского района Иссы-Кульской области прибыла делегация, состоящая из учителей и школьников. Все они члены поискового отряда Учкун-Искра. Ребята под руководством учителей истории изучают историю Великой Отечественной войны, высадили аллею памяти фронтовикам в селе, собирают материалы, касающиеся истории села и всех, кто ушел на фронт.

Они приехали в Бишкек за Вечным огнем, чтобы передать его в село Чоктал - в школу Акматши Тюменбаева, в Иссык-Кульскую администрацию для проведения городского митинга, в школы сел Ананньево, Семеновки, Григорьевки, Липенки, Ичке-Жергез и города Каракола.

"В каждом селе есть свой герой, и хорошо, когда дети об этом помнят, они должны изучать историю, помнить своих предков", - считает учитель истории средней школы села Ичке-Жергез Айнура.

В эстафете передачи "Огня памяти" приняли участие молодежные объединения, поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", волонтеры из Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской областей, Ассамблея народов Кыргызстана, различные организации российских соотечественников.

Напомним, что инициатором акции выступил Общероссийский народный фронт России – крупнейшее общественное движение России, лидером которого является президент России Владимир Путин. Акция проводится уже в шестой раз.

Вечный огонь – символ памяти о подвиге каждого солдата всех национальностей и государств бывшего Советского Союза, отстоявших нашу свободу и независимость наших народов и освободивших мир от нацизма.