Председатель Верховного суда поздравил ветеранов

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков посетил ветеранов Великой Отечественной войны. Также ветеранов навестил судья Верховного суда, глава профсоюзного комитета Болотбек Акматов, сообщает пресс-служба ВС.

Первым председатель посетил дом 97-летнего Хусейна Мухамеджанова. Представители Верховного суда поздравили ветерана с Днем Победы – 9 мая, и вручили подарки и оказали материальную помощь. Хусейн Мухамеджанов поблагодарил Замирбека Базарбекова за то, что он первым посетил и поздравил его в этом году. Председатель с радостью отметил, что ветеран любимый праздник будет отмечать в окружении сына, двух дочерей и семерых внуков.

Также Базарбеков и Болотбек Акматов посетили дом Аспека Джумашева. В годы войны девяностовосьмилетний ветеран служил в триста семьдесят девятом стрелковом полку, Железнодорожном полку МВД, семьдесят четвертом и сто десятом железнодорожных полках, двести двадцать втором пограничном полку.

Замирбек Базарбеков пожелал ветерану, прошедшему кровавые годы войны, крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также от имени судейского корпуса передал материальную помощь и подарки. Аспек Джумашев поблагодарил и благословил своих гостей, пожелал мирного неба и процветания стране.

Кроме того, Замирбек Базарбеков посетил дом ветерана Абдулхалика Гайсина. Ему в этом году исполняется 95 лет. Ветерану вручили материальную помощь и подарки от имени судей Верховного суда. Абдулхалик Гайсин пожелал мира и благоденствия многонациональному народу Кыргызстана и добавил, чтобы кровопролитная война, унесшая столько жизней, никогда не повторилась.

Поздравляя председатель отметил, что сегодня, благодаря героизму ветеранов войны, уже семьдесят семь лет мы живем под чистым небом на мирной земле.

"К сожалению, ряды ветеранов с каждым годом сокращаются, мы выражаем искреннюю благодарность нашим фронтовикам и желаем им всего наилучшего", - сказал Замирбек Базарбеков.

Как известно, на полях сражений Великой Отечественной войны воевали 365 тысяч кыргызстанцев. Более 90 тысяч наших соотечественников героически погибли на полях битвы. Более 150 тысяч получили награды за проявленный героизм. За личное мужество и отвагу звания Героя Советского Союза удостоились 73 кыргызстанца.