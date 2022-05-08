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СМИ сообщают о ракетном обстреле Таджикистана с территории Афганистана

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Некоторые афганские СМИ сообщают о ракетном обстреле территории Таджикистана, сообщает радио "Озоди"".

Власти Таджикистана пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Агентство Aamaj News сообщило вечером 7 мая о том, что ракета была выпущена из района Ходжа Гар провинции Тахор. По данным издания, "ситуация до сих пор не стабилизировалась".

Другие СМИ со ссылкой на это агентство и местные источники также сообщили, что по Таджикистану было выпущено от двух до семи ракет.

Источники, близкие к таджикским правоохранительным органам, сообщили радио "Озоди", что никаких обстрелов по территории Таджикистана с сопредельной стороны не было.

Афганские СМИ сообщают, что автомашина марки Toyota, из которой произведен обстрел таджикской стороны, сгорела в результате ответного огня таджикских пограничников, но нападавшие не пострадали.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, но некоторые наблюдатели связывают атаку с террористическими группировками, такими как "Джундулла" и ИГИЛ.


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URL: https://www.vb.kg/417743
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Талибан
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