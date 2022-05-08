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Пенсионный фонд в США подал иск против Маска из-за покупки Twitter

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Пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) в пятницу подал иск в суд в отношении американского предпринимателя Илона Маска в связи с намерениями последнего купить компанию Twitter за 44 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Иск был подан в суд штата Дэлавер. Фонд является одним из акционеров компании. Он настаивает, что, согласно законам штата, Маск не может завершить сделку по покупке Twitter до 2025 года, если только владельцы двух третей акций, не принадлежащих ему, не одобрят ее раньше.

Согласно судебным документам, Маск получил статус "заинтересованного акционера" после приобретения более 9 процентов акций Twitter, что ставит необходимость отсрочки сделки.

Напомним, в конце апреля Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и раскрыл планы по недавно приобретенной соцсети. Также стало известно, что Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей.


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URL: https://www.vb.kg/417745
Теги:
Twitter, мировые новости, Илон Маск
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