Apple, Google и Microsoft намерены избавиться от паролей в 2023 году

IT-гиганты Apple, Google и Microsoft договорились о внедрении единого стандарта авторизации без паролей на своих платформах, сообщает TechCrunch. Предполагается, что отказ от паролей затруднит хакерам удаленный взлом, поскольку для этого потребуется непосредственный доступ к устройству.

Пароли как таковые называют не слишком надежным методом защитить свою информацию. Согласно ежегодному отчету Verizon о нарушении данных, слабые и легкоугадываемые пароли отвечают более чем за 80 процентов всех утечек данных.

Как уточнили в Google, основным средством аутентификации станет мобильный телефон: с его помощью можно будет входить в свои учетные записи в приложениях, на сайтах и любых других цифровых сервисах. Достаточно разблокировать телефон любым удобным способом: введя PIN-код, изобразив графический ключ или воспользовавшись биометрией - все остальное сделает уникальный криптографический токен или ключ доступа, используемый и телефоном, и сервисом, в который производится вход.

Принятие стандартов, созданных Альянсом FIDO и Консорциумом Word Wide Web, позволит веб-сайтам и производителям устройств встраивать в свои предложения опции входа без пароля. Предполагается, что использование безопасных ключей вместо паролей предотвратит фишинговые атаки хакеров.

Поддержка входа без пароля будет встроена в программное обеспечение Android и Chrome в течение следующего года. Apple и Microsoft объявили о планах сделать то же самое со своим программным обеспечением.