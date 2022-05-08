Погода
$ 82.35 - 83.35
€ 85.26 - 86.26

Apple, Google и Microsoft намерены избавиться от паролей в 2023 году

247  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

IT-гиганты Apple, Google и Microsoft договорились о внедрении единого стандарта авторизации без паролей на своих платформах, сообщает TechCrunch. Предполагается, что отказ от паролей затруднит хакерам удаленный взлом, поскольку для этого потребуется непосредственный доступ к устройству.

Пароли как таковые называют не слишком надежным методом защитить свою информацию. Согласно ежегодному отчету Verizon о нарушении данных, слабые и легкоугадываемые пароли отвечают более чем за 80 процентов всех утечек данных.

Как уточнили в Google, основным средством аутентификации станет мобильный телефон: с его помощью можно будет входить в свои учетные записи в приложениях, на сайтах и любых других цифровых сервисах. Достаточно разблокировать телефон любым удобным способом: введя PIN-код, изобразив графический ключ или воспользовавшись биометрией - все остальное сделает уникальный криптографический токен или ключ доступа, используемый и телефоном, и сервисом, в который производится вход.

Принятие стандартов, созданных Альянсом FIDO и Консорциумом Word Wide Web, позволит веб-сайтам и производителям устройств встраивать в свои предложения опции входа без пароля. Предполагается, что использование безопасных ключей вместо паролей предотвратит фишинговые атаки хакеров.

Поддержка входа без пароля будет встроена в программное обеспечение Android и Chrome в течение следующего года. Apple и Microsoft объявили о планах сделать то же самое со своим программным обеспечением.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417748
Теги:
Интернет, технологии, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  