"Огонь памяти" посетил Джалал-Абад, Кочкор-Ату и Сузак

В Джалал-Абаде состоялась церемония передачи "Огня памяти" - от Вечного огня у могилы неизвестного солдата.

В местном парке "Жениш" у памятника "Скорбящей Матери" ветеран Великой Отечественной войны Сафин Гаффан Вильданович принял факел и поднес его к огню Памяти в Джалал-Абаде.

На митинге ветерана Великой Отечественной войны с частичкой Вечного огня встречала живая аллея детей в разных национальных костюмах. Возложение цветов прошло под музыку духового оркестра Войсковой части ВВ МВД КР.

Далее огонь из Джалал-Абада в Сузак и Кочкор-Ату доставили представители Ассоциации Славянской диаспоры по Джалал-Абадской области совместно с Генеральным Консульством РФ в городе Ош, советом ветеранов войны Баткена и с женским советом при мэрии города Джалал-Абад.

По завершении акции руководитель Ассоциации Славянской диаспоры по Джалал-Абадской области Виктор Малюженко передал "Огонь Памяти" вице-мэру города..