Погода
$ 82.35 - 83.35
€ 85.26 - 86.26

Генерал из стали: история Калыйнура Усенбекова, человека долга и чести

472  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний Минюста КР, отметивший 80-летие создания, хранит в памяти много славных страниц. В том числе о фронтовиках, служивших после Великой Отечественной в в/ч №7412. Это полковники Тарас Токомбаев и Узбек Масагутов, прапорщики Валентина Касатых и Александр Назаренко, старшина Геннадий Дуюнов.

В когорте несгибаемых духом и генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков, увы, ушедший от нас в 2003 году. Многие в республике знают его как прославленного Героя Советского Союза, опытного руководителя ДОСААФ, депутата местного и союзного Верховного Советов.

Но в его биографии несколько лет было отдано и службе в ДОК.

Впрочем, давайте по порядку… Наш герой родился в 1921 году в иссык-кульском селе Ой-Булак, в крестьянской семье. В июне 1941-го окончил Пржевальское педучилище. Однако проработал со школьниками недолго - планы молодого педагога круто изменила война.

Сначала Калыйнур служил в Забайкальском военном округе, недалеко от Иркутска. Затем пополнил ряды 266-й стрелковой дивизии Донского фронта. Отличился в судьбоносной для всей страны Сталинградской битве и в зимне-весенних сражениях 1943 года в Донбассе. Затем стал политруком, сражаясь на Украинском и Белорусском фронтах.

Особенно запомнились бои за Кюстринский плацдарм 12-14 февраля 1945 года, откуда пролегал прямой путь к столице Третьего рейха. Калыйнур личным примером и словом поднимал дух бойцов при отражении контратак противника – сам уничтожил шесть десятков фрицев и двоих захватил в плен!

За эти подвиги 31 мая 1945 года, уже после штурма Берлина, младшему лейтенанту присвоили высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

В целом у него было множество наград, и не только СССР, но и от властей Монголии, Болгарии, Румынии. В независимом уже Кыргызстане он получил орден "Манаса", медаль "Данк", ряд почетных грамот.

После Победы Усенбеков окончил военно-юридическую академию, был следователем военной прокуратуры Фрунзенского гарнизона, затем стал первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 60-х он уже работал в системе МВД и Внутренних войск. Вот именно тогда, с 1967 по 1969 годы, Калыйнур Усенбеков и служил в войсковой части № 7412 заместителем командира по политической работе. Той самой части, на базе которой появился современный Департамент охраны и конвоирования СИН МЮ КР. В ДОК до сих пор хорошо помнят, какой огромный вклад внес тогда легендарный соотечественник в развитие этого подразделения.

Затем Усенбекова ждала работа в Совете ветеранов войны, труда и Вооруженных сил КР. Он являлся главным редактором республиканской "Книги памяти", был автором многочисленных публикаций в СМИ, а также книг: "Выполняя священный долг", "Путь к вершине", "Дни опаленные". Вместе с соавторами (Абылгазиев В., Кадыров Ы.) даже выпустил в 1986 году уникальный "Русско-кыргызский терминологический словарь по военному делу".

Честное и беззаветное служение отечеству генерал-лейтенанта навсегда останется в сердцах людей. В память о своем замполите на Аллее Героев ДОК установлен бюст Калыйнура Усенбековича, чья достойная жизнь служит примером для всех поколений военнослужащих департамента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417765
Теги:
ВОВ, памятник, ГСИН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  