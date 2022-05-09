Генерал из стали: история Калыйнура Усенбекова, человека долга и чести

Департамент охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний Минюста КР, отметивший 80-летие создания, хранит в памяти много славных страниц. В том числе о фронтовиках, служивших после Великой Отечественной в в/ч №7412. Это полковники Тарас Токомбаев и Узбек Масагутов, прапорщики Валентина Касатых и Александр Назаренко, старшина Геннадий Дуюнов.

В когорте несгибаемых духом и генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков, увы, ушедший от нас в 2003 году. Многие в республике знают его как прославленного Героя Советского Союза, опытного руководителя ДОСААФ, депутата местного и союзного Верховного Советов.

Но в его биографии несколько лет было отдано и службе в ДОК.

Впрочем, давайте по порядку… Наш герой родился в 1921 году в иссык-кульском селе Ой-Булак, в крестьянской семье. В июне 1941-го окончил Пржевальское педучилище. Однако проработал со школьниками недолго - планы молодого педагога круто изменила война.

Сначала Калыйнур служил в Забайкальском военном округе, недалеко от Иркутска. Затем пополнил ряды 266-й стрелковой дивизии Донского фронта. Отличился в судьбоносной для всей страны Сталинградской битве и в зимне-весенних сражениях 1943 года в Донбассе. Затем стал политруком, сражаясь на Украинском и Белорусском фронтах.

Особенно запомнились бои за Кюстринский плацдарм 12-14 февраля 1945 года, откуда пролегал прямой путь к столице Третьего рейха. Калыйнур личным примером и словом поднимал дух бойцов при отражении контратак противника – сам уничтожил шесть десятков фрицев и двоих захватил в плен!

За эти подвиги 31 мая 1945 года, уже после штурма Берлина, младшему лейтенанту присвоили высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

В целом у него было множество наград, и не только СССР, но и от властей Монголии, Болгарии, Румынии. В независимом уже Кыргызстане он получил орден "Манаса", медаль "Данк", ряд почетных грамот.

После Победы Усенбеков окончил военно-юридическую академию, был следователем военной прокуратуры Фрунзенского гарнизона, затем стал первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 60-х он уже работал в системе МВД и Внутренних войск. Вот именно тогда, с 1967 по 1969 годы, Калыйнур Усенбеков и служил в войсковой части № 7412 заместителем командира по политической работе. Той самой части, на базе которой появился современный Департамент охраны и конвоирования СИН МЮ КР. В ДОК до сих пор хорошо помнят, какой огромный вклад внес тогда легендарный соотечественник в развитие этого подразделения.

Затем Усенбекова ждала работа в Совете ветеранов войны, труда и Вооруженных сил КР. Он являлся главным редактором республиканской "Книги памяти", был автором многочисленных публикаций в СМИ, а также книг: "Выполняя священный долг", "Путь к вершине", "Дни опаленные". Вместе с соавторами (Абылгазиев В., Кадыров Ы.) даже выпустил в 1986 году уникальный "Русско-кыргызский терминологический словарь по военному делу".

Честное и беззаветное служение отечеству генерал-лейтенанта навсегда останется в сердцах людей. В память о своем замполите на Аллее Героев ДОК установлен бюст Калыйнура Усенбековича, чья достойная жизнь служит примером для всех поколений военнослужащих департамента.