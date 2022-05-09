Погода
$ 82.35 - 83.35
€ 85.26 - 86.26

Офтальмолог рассказала о темных пятнах перед глазами из-за COVID-19

193  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Офтальмохирург центра микрохирургии глаза "Я вижу" Наталья Коваль в беседе с Ura.ru рассказала, что люди, которые перенесли COVID-19, обращаются к врачу с жалобами на то, что у них перед глазами появились темные пятна. Кроме того, в ряде случаев происходит искривление изображения.

"Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы. Симптомы увеита таковы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение. Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты", - заявила специалист.

По ее словам, зачастую вылечить увеит помогают капли или инъекции, однако не исключена возможность того, что спасти глаз получится только благодаря хирургическому лечению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417768
Теги:
здоровье, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  