Офтальмолог рассказала о темных пятнах перед глазами из-за COVID-19

Офтальмохирург центра микрохирургии глаза "Я вижу" Наталья Коваль в беседе с Ura.ru рассказала, что люди, которые перенесли COVID-19, обращаются к врачу с жалобами на то, что у них перед глазами появились темные пятна. Кроме того, в ряде случаев происходит искривление изображения.

"Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы. Симптомы увеита таковы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение. Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты", - заявила специалист.

По ее словам, зачастую вылечить увеит помогают капли или инъекции, однако не исключена возможность того, что спасти глаз получится только благодаря хирургическому лечению.