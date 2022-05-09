ГКНБ Кыргызстана поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики поздравляет кыргызстанцев с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Ниже приводим текст поздравления.

"Уважаемые соотечественники! Поздравляем вас с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Благодаря жизни миллионов людей, кропотливому труду и искренним надеждам нашего народа этот день привел к победе.

День, который навсегда останется в истории, оставив след в судьбе каждого из нас.

Эта грандиозная церемония почитания наших героев - отцов и матерей, дядей и сестер, побуждает нас к многому.

Нам следует всегда быть достойными жизненных идеалов старших поколений!

Мы искренне поздравляем всех с Днем Великой Победы и желаем вам благополучия и крепкого здоровья!"