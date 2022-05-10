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В Бишкеке в День Победы прошла "Эстафета памяти"

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В Бишкеке в честь Дня Победы, 9 мая, состоялась легкоатлетическая "Эстафета памяти". Ее организовали и провели Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ГКНБ, ОФ "Международный фонд "Женген" и Федерация военно-тактических игр Кыргызстана.

В забеге на дистанции в 1 км приняли участие более 15 команд.

"Спортивная молодежь – это вклад в будущее Кыргызстана. Мероприятия, подобные сегодняшней эстафете, пробуждают у юных кыргызстанцев интерес к спорту, объединяют молоджь. Такое единство очень важно для Кыргызстана, и сейчас, и в будущем. Поэтому Федерация военно-тактических игр старается поддерживать подобные начинания", – отметил президент ФВТИ Чингиз Асанкулов.

Первое место в "Эстафете памяти" взяли воспитанники СДЮШОР и их команда "Ынтымак". Второе и третье место получили участники из Кыргызского национального военного лицея имени Даира Асанова - из команд "5 В" и "5" соответственно. Отдельный поощрительный приз получили воспитанники военно-патриотического клуба "Альтаир". Остальные участники эстафеты получили памятные дипломы.

"Спасибо спортсменам, кадетам, юнармейцам, военно-патриотическим клубам, спасибо тренерам, которые вырастили такое достойное поколение. Сегодня в эстафете участвовали и чемпионы мира, и отличники учебы, и отличники военной службы, и просто прекрасная молодежь нашего города. И когда мы, ветераны спецназа "Альфа", видим подрастающее здоровое, сильное поколение, которое чтит память наших отцов, мы знаем – страна в надежных руках. Вы делаете историю и будете делать историю", – отметил во время награждения президент Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Юрий Погиба.


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URL: https://www.vb.kg/417793
Теги:
9 Мая, День Победы, Кыргызстан
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