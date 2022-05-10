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В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода - МЧС

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- Канат Кожоев
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10 мая днем и 11-12 мая на территории Кыргызстана ожидается неустойчивая погода: периодические дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в некоторых районах сильные осадки. В некоторых районах может быть град, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Температура воздуха упадет, ветры могут достигать скорости 4-9 метров в секунду, в некоторых районах - до 15-20 метров.

Такая неустойчивая погода затруднит работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также содержание скота на пастбищах.

В период с 10 по 14 мая в связи с нестабильной погодой и ожидаемыми проливными дождями в предгорных и горных районах республики возможны селевые потоки, ожидается повышение уровня воды в реках.


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URL: https://www.vb.kg/417797
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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