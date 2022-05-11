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Милиция задержала подозреваемых в избиении граждан Индии (видео)

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемых в избиении граждан Индии, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где неизвестные парни в кафе, расположенном возле пересечения улиц Киевская и Уметалиева в Бишкеке, наносят телесные повреждения гражданам Индии.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД совместно с УУР ГУВД Бишкека на территории столицы были установлены и задержаны подозреваемые Н.С., 2000 года рождения, и Б.К., 2000 года рождения. Подозреваемые доставлены в следственную службу УВД Ленинского района, где в порядке статьи 96 УПК водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время расследование продолжается.

"Уважаемые граждане, милиция призывает не распространять заранее фото и видеозаписи из видеонаблюдения или снятые на местах совершения преступлений или правонарушения, чтобы не создавать препятствий при раскрытии преступления и возможности скрыться подозреваемым лицам", - говорится в сообщении МВД.


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URL: https://www.vb.kg/417815
Теги:
задержание, драка, МВД
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