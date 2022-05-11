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В Бишкеке высадят 800 тысяч однолетних цветов

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" продолжает посадку однолетних цветов в столичные клумбы, сообщает пресс-служба мэрии.

На смену весенним тюльпанам приходят летние, яркие петунии, сальвии, тагетесы, алисумы и многие другие разновидности однолетних цветов.

Клумбы будут наполнены композициями в виде национального орнамента, звёзд, а также символичных дат. Эскизы клумб составляются ландшафтными дизайнерами Бишкекзеленхоза.

Также сообщается, в этом году в городе высадят 800 тысяч однолетних цветов с пышным цветением в течение всего лета.

Мэрия столицы просит горожан бережно относиться к цветам и не портить их. При малейшем подозрении на кражу цветов просим обращаться в милицию.


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URL: https://www.vb.kg/417822
Теги:
благоустройство, озеленение, мэрия
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