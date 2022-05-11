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В Сокулукском районе задержали квартирных воров

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- Наталья Крайнова
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В Сокулукском районе задержана группа квартирных воров, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

26 апреля 2022 года в дежурную часть Сокулукского РОВД Чуйской области с заявлением обратилась гражданка Н.Т. В своем заявлении она указала, что неизвестные лица проникли в ее квартиру, расположенную в селе Сокулук Чуйской области, где похитили одну тысячу долларов, 15 тысяч сомов, телефон "Леново" и серебряные изделия. Общий ущерб составил 120 тысяч сомов. При этом во время совершения кражи в квартиру вернулась несовершеннолетняя дочь хозяйки квартиры, которой злоумышленники брызнули в глаза из перцового баллончика и скрылись с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК КР ("Разбой"). В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОПОН УОВД СБНОН МВД КР совместно с сотрудниками СС и ОУР Сокулукского РОВД задержана преступная группа в количестве трех человек: Ж.Б., 1987 г.р, уроженец Чуйской обл., ранее судим, который является организатором преступления, Б.В., 1962 г.р., уроженец Чуйской обл., ранее судим, и гр.

А.Ж., 1996 г.р., уроженец Иссык-Кульской обл., ранее судим. Изъяты вещественные доказательства, сотовые телефоны, отмычки.

Задержанные переданы в СС Сокулукского РОВД Чуйской области.

Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/417827
Теги:
кража, Сокулукский район, Чуйская область
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