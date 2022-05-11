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Пополняйте банковские карты через MegaPay БЕЗ КОМИССИИ!

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Мобильное приложение MegaPay становится еще удобнее и функциональнее! Отныне для абонентов MegaCom, предпочитающих использовать современные цифровые сервисы, доступно пополнение карт и карточных счетов семи банков Кыргызской Республики с баланса телефона. При этом комиссия за услугу составляет 0 СОМОВ!

Карты и счета каких банков можно пополнить в MegaPay без комиссии?

  1. ОАО "Халык Банк Кыргызстан";
  2. ОАО "Бакай банк";
  3. ОАО "ФинансКредитБанк";
  4. ОАО "Айыл Банк";
  5. ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (MBank);
  6. ОАО "РСК Банк";
  7. ОАО "Керемет Банк".

Для оплаты необходимо:

  1. скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play или App Store;
  2. выбрать вкладку "Снять" либо зайти в раздел "Оплата" – "Банковские услуги";
  3. выбрать из списка нужный банк, ввести номер карты или карточного счета, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.

Готово!

Напомним, что пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7 всего в несколько кликов.

Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в "Истории платежей".

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/417839
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#MegaCom, PR
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