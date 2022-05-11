Погода
$ 82.60 - 83.60
€ 85.26 - 86.26

Билл Гейтс заболел коронавирусом

126  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

Билл Гейтс написал, что получил положительный тест на COVID-19.

"У меня легкие симптомы, и я следую совету экспертов, изолируясь, пока я не выздоровею",- говорится в публикации.

Также Гейтс отметил, что полностью вакцинирован, имеет доступ к тестированию и отличному медицинскому обслуживанию.

Миллиардер подчеркнул, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами с целью обезопасить мир от новых пандемий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417861
Теги:
Интернет, коронавирус, COVID-19, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  