Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

Билл Гейтс написал, что получил положительный тест на COVID-19.

"У меня легкие симптомы, и я следую совету экспертов, изолируясь, пока я не выздоровею",- говорится в публикации.

Также Гейтс отметил, что полностью вакцинирован, имеет доступ к тестированию и отличному медицинскому обслуживанию.

Миллиардер подчеркнул, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами с целью обезопасить мир от новых пандемий.