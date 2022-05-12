МЧС вступает во всемирную сеть ИНСАРАГ

Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов встретился с заместителем главы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий ЧС "АФАД" при Министерстве внутренних дел Турции господином Ондер Бозгурт в Турции.

В рамках встречи обсудили вопросы двухстороннего сотрудничество и выступлении отряда спасателей МЧС Кыргызстана в международную программу ИНСАРАГ.

В ходе встречи первый замминистра ЧС КР поблагодарил господина Ондер Бозгурт за оказанную консультативную помощи со стороны "АФАД" в подготовке и разработке дорожной карты для вступления отряда спасателей МЧС в сообщество ИНСАРАГ и о положительном решении турецкой стороны стать ментором для спасательного отряда Кыргызстана в этом процессе.

Заместитель главы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий ЧС "AФАД" в свою очередь проинформировал кыргызскую сторону, что "АФАД" готовит соответствующее обращение в секретариат ИНСАРАГ о принятой решении турецкой стороны стать ментором для спасательной команды Кыргызстана.

Ментор - спасательная команда, успешно прошедшая международную аттестацию ИНСАРАГ, изъявившее желание стать консультантом для новой команды желающая вступить в международную сеть ИНСАРАГ.

ИНСАРАГ – это всемирная сеть, объединяющая более 90 стран и организаций под эгидой ООН. ИНСАРАГ занимается вопросами, связанными с проведением поисково-спасательных работ, имея в виду определение минимальных международных стандартов для поисково-спасательных отрядов.