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МЧС вступает во всемирную сеть ИНСАРАГ

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- Айжан Мамбеталиева
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Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов встретился с заместителем главы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий ЧС "АФАД" при Министерстве внутренних дел Турции господином Ондер Бозгурт в Турции.

В рамках встречи обсудили вопросы двухстороннего сотрудничество и выступлении отряда спасателей МЧС Кыргызстана в международную программу ИНСАРАГ.

В ходе встречи первый замминистра ЧС КР поблагодарил господина Ондер Бозгурт за оказанную консультативную помощи со стороны "АФАД" в подготовке и разработке дорожной карты для вступления отряда спасателей МЧС в сообщество ИНСАРАГ и о положительном решении турецкой стороны стать ментором для спасательного отряда Кыргызстана в этом процессе.

Заместитель главы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий ЧС "AФАД" в свою очередь проинформировал кыргызскую сторону, что "АФАД" готовит соответствующее обращение в секретариат ИНСАРАГ о принятой решении турецкой стороны стать ментором для спасательной команды Кыргызстана.

Ментор - спасательная команда, успешно прошедшая международную аттестацию ИНСАРАГ, изъявившее желание стать консультантом для новой команды желающая вступить в международную сеть ИНСАРАГ.

ИНСАРАГ – это всемирная сеть, объединяющая более 90 стран и организаций под эгидой ООН. ИНСАРАГ занимается вопросами, связанными с проведением поисково-спасательных работ, имея в виду определение минимальных международных стандартов для поисково-спасательных отрядов.


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URL: https://www.vb.kg/417877
Теги:
МЧС, спасатели, Турция, Кыргызстан
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