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14 мая в Бишкеке состоится премьера фильма "Прикосновение к личности"

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- Анастасия Карелина
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14 мая в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева пройдут мероприятия, приуроченные к 80-летию народного артиста Кыргызской Республики, кинорежиссера Геннадия Базарова. Состоится премьера документального фильма Тыная Ибрагимова "Прикосновение к личности" и откроется фотовыставка работ известных отечественных фотохудожников Алимжана Жоробаева, Александра Федорова и Урмата Осмоева. Об этом сообщает оргкомитет.

Ожидается, что в юбилейных событиях примут участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, другие почетные гости, коллеги и друзья мастера.

Справка "ВБ":

Народный артист Кыргызской Республики, режиссер-постановщик, прозаик, график Геннадий Садырович Базаров родился 14 мая 1942 года в селе Ат-Баши Нарынской области.

В 1967 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве.

Первые творческие работы будущего мастера - "Молитва" (1964 года) и "Пауза" (1965 года.).

Дипломной работой Базарова стал фильм "Материнское поле" по произведению Чингиза Айтматова. В 1968 году картина была удостоена специального диплома на кинофестивале Средней Азии и Казахстана.

В 70-е годы режиссер снимает знаменитые киноленты "Улица" и "Зеница ока". С середины 80-х годов им было созданы такие художественные фильмы, как "Первый", "Приют для совершеннолетних", "Заговор", "Аномалия", "Каракыз", "Метаморфоза", "Исход", "Жаннат", "Нонсенс", "Ноктюрн", "Соленая долина". В 90-е режиссер снимает игровые короткометражные фильмы: "День ангела", "Антракт", "Ночью". Широкую популярность у зрителей завоевывают его полнометражные документальные картины "Айтматов" и "Сказ об искусстве".

С 1994 года выходит авторская программа Геннадия Базарова "Альтернатива".

У читателей популярны его повести "Прикосновение к Личности", "Ноктюрн", "Хава Нагила", "Суть", "Стойбище", "Гримаса", "Пауза для размышления".

С 2001 по 2004 год Геннадий Базаров является президентом Национальной киноакадемии Кыргызстана. С 2002 по 2004 годы работает директором "Кыргызтелефильма", а с 2004-го по сей день является режиссером этой студии.

В 1974 году кинорежиссер удостоен звания "Заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР". В 1976 году награжден орденом "Знак почета". В 1985 году получает звание "Отличника кинематографии СССР". В 1987 году Базаров награжден медалью "Ветеран труда" Президиума Верховного Совета СССР. В 1991 году удостоен звания "Народного артиста Кыргызской Республики". В 1997 году Базаров стал лауреатом президентской премии "Золотое перо", а в 1998-ом и 2006 годах - лауреатом международной премии имени Айтматова. В 2003 году Геннадий Бзаров получил гран-при Международного кинофестиваля и приз концерна "Мосфильм" за фильм "Каракыз". В 2006 году стал обладателем приза и статуэтки с присвоением титула "Человек года". В 2003 году награжден Орденом Манаса III степени. В 2013 году удостоен звания лауреата Национальной кинопремии "Ак Илбирс" за выдающийся вклад в развитие кинематографа Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/417880
Теги:
кино, юбилей, культура
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