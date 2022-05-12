В Северной Корее сообщили о первом случае заражения коронавирусом

В КНДР зафиксировали первый случай заражения COVID-19, сообщило РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".

Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии.

"В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт... возникла чрезвычайная ситуация", - подчеркивается в сообщении.

При этом Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило, что 12 мая состоялось заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на котором присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

"Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и… идеально закройте пути для распространения зловредного вируса… Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом", -приказал председатель КНДР на заседании.

Согласно результатам тестов, взятых 8 мая у граждан с лихорадкой в Пхеньяне, у пациентов диагностировали омикрон-штамм коронавируса. Власти КНДР заявили, что внедрят систему вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".