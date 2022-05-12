Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 85.26 - 86.26

В Северной Корее сообщили о первом случае заражения коронавирусом

88  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В КНДР зафиксировали первый случай заражения COVID-19, сообщило РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".

Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии.

"В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт... возникла чрезвычайная ситуация", - подчеркивается в сообщении.

При этом Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило, что 12 мая состоялось заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на котором присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

"Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и… идеально закройте пути для распространения зловредного вируса… Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом", -приказал председатель КНДР на заседании.

Согласно результатам тестов, взятых 8 мая у граждан с лихорадкой в Пхеньяне, у пациентов диагностировали омикрон-штамм коронавируса. Власти КНДР заявили, что внедрят систему вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417882
Теги:
Северная Корея, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  