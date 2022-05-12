"Почему прозападные НПО не реагируют на новость о помощи США Таджикистану?"

Журналист Дайырбек Орунбеков выразил обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты предоставят Таджикистану разведывательные беспилотники Puma для контроля воздушного пространства страны в приграничных районах.

"Эта информация меня беспокоит, также как и жителей Баткена, проживающих в приграничной зоне. Мне интересно вот что. Каково мнение по этому поводу проамериканских журналистов и НПО Кыргызстана, которые политизировали ситуацию в Украине, выходя для этого на улицы с плакатами? Как вы отреагируете на тот факт, что США вооружают Таджикистан, который нападает на нас?" – пишет он.

Напомним, посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм на пресс-конференции в Душанбе заявил, что в рамках помощи Соединнные Штаты поставят Таджикистану разведывательные беспилотники Puma для контроля воздушного пространства страны в приграничных районах стоимостью 20 миллионов долларов.

Кроме того, Соединенные Штаты построят погранпост на таджикско-афганской границе, пограничную заставу для 900 военнослужащих и членов их семей на границе с Афганистаном.