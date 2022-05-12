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В столице модернизируют наружное освещение

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- Анастасия Карелина
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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" модернизирует наружное освещение во всех районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С начала 2022 года уже проложено 40,856 километра самонесущего изолированного провода (СИП), установлено 2223 светодиодных светильника, в том числе 1483 светильника на 200 улицах города, устранено 415 аварийных ситуаций, 567 ламп заменено на новые. Проведено освещение в 11 жилых массивов на 39 улиц, где установили 740 светодиодных светильников.

В Октябрьском районе по улице Сухэ-Батора на юг будут установлены 60 светодиодных светильников. В жилых массивах "Кок-Жар", "Кара-Жигач", "Тунгуч", "Токольдош" и в жилом городке "Совмина" запланировано установка 850 светодиодных светильников.

В Первомайском районе в жилом массиве "Балбан-Таймаш" ведутся работы по прокладке самонесущего изолированного провода (СИП). В жилом массиве "Калыс-Ордо", "Мурас-Ордо", в микрорайоне "Достук" и в "Газ городке" будут установлены 830 новых светодиодных светильников.

Для свердловчан запланировано установить 1020 светодиодных светильников в жилых массивах "Ак-Тилек турбаза", "Дордой", "Дордой-2", "Каинды-Шоро", "Келечек", "Красный-Строитель новостройка", "Красный-Строитель 53 квартал", "Керамика", "Учкун-2", "Энесай", "Городок строителей" и по улице Винсовхоз.

В Ленинском районе в жилых массивах "Ала-Тоо", "Ак-Орго", "Ак-Ордо", "Арча-Бешик", "Ынтымак", "Орок" по плану установят 2 тысячи 435 светодиодных светильников.


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URL: https://www.vb.kg/417902
Теги:
Бишкексвет, мэрия, Бишкек
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