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В Москве прошел Общероссийский форум кыргызских диаспор

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- Анастасия Карелина
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В Особой экономической зоне "Технополис "Москва" прошел Общероссийский форум кыргызских диаспор. Об этом сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Общероссийский форум кыргызских диаспор прошел на площадке особой экономической зоны столицы в Печатниках. Эксперты обсуждали вопросы социальной и культурной сферы, межрегионального сотрудничества и бизнеса.

"Форум получился ярким, своими экспозициями он помог еще больше узнать самобытную культуру киргизского народа и открыл новые возможности для развития предпринимательства. Сегодня для делового сообщества особо актуально выстраивание новых экономических договоренностей между странами и регионами. Такие мероприятия важны и для технологического бизнеса ОЭЗ Москвы, они формируют среду для установления контактов и решения вопросов импортозамещения", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дёгтев.

На форуме была организована выставка с продукцией, отражающей колорит страны, деловая и культурная программа. Центром притяжения гостей, местом дегустации национальных блюд, напитков и своего рода музыкальным салоном стала уникальная юрта, возведенная в ОЭЗ. На

выставке были представлены также образцы жилой недвижимости в экологических районах республики. По результатам осмотров и переговоров, были заключены соглашения о сотрудничестве компаний-застройщиков двух стран.

Накануне празднования Дня Победы делегация из Кыргызстана посетила Музей Победы на Поклонной горе и ознакомилась с экспозицией "Подвиг народа". Непосредственно 9 мая участники форума побывали в Волоколамске, где участвовали в городском параде, а на мемориале в деревне Нелидово почтили память героев-панфиловцев – легендарных защитников Москвы 1941 года, в рядах которых были военнослужащие из Киргизской ССР.


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URL: https://www.vb.kg/417917
Теги:
соотечественники, форум, диаспора, Москва
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