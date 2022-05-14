США выделит 15 млн долларов на модернизацию вузов Кыргызстана

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев в ходе рабочего визита в США провел встречу с представителями Глобального партнерства по образованию в городе Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы расширения доступа к образованию в Кыргызстане, усовершенствования информационной системы, которая позволит гражданам с ограниченными возможностями здоровья, детям мигрантов и другим целевым группам получать школьное образование и соответствующие документы государственного образца, а также оснащения школ лабораторным оборудованием по STEM предметам с акцентом на школы в отдаленных и приграничных районах КР.

Представители Глобального партнерства по образованию выразили высокую заинтересованность в улучшении системы образования Кыргызстана и сообщили о готовности выделить грант в размере 15 миллион долларов США, которые будут направлены на предложенные инициативы министра, в том числе на модернизацию вузов Кыргызской Республики, а также дополнительно 1 миллион долларов США на усиление потенциала системы образования.