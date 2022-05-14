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На форуме народной дипломатии ШОС принято Ташкентское коммюнике

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- Нина Ничипорова
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В Ташкенте прошел форум народной дипломатии ШОС на тему "Народная дипломатия - взаимопонимание во имя развития". Об этом сообщил vb.kg новостной портал "Хуаньцю".

И не случайно в работе форума приняли участие так много представителей разных структур из всех стран-членов ШОС, в том числе из Кыргызстане, - руководители и депутаты парламентов стран-членов ШОС, международных и негосударственных организаций и научно-аналитических центров.

Экс-генеральный секретарь ШОС, а ныне и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов отметил, что в современном обществе народная дипломатия, отличительными чертами которой являются открытость и непредвзятость, приобретает ключевое значение. Именно гармонию цивилизаций в числе пяти интеграционных принципов "Одного пояса - одного пути" назвал председатель КНР Си Цзиньпин. "Необходимо устранять барьеры между цивилизациями, предотвращая между ними трения, стимулируя взаимное обогащение опытом", - сказал китайский лидер еще несколько лет назад на одном из форумов "Одного пояса – одного пути".

В принятом на Ташкентском форуме коммюнике также отмечается, что форум народной дипломатии ШОС выступает важной многосторонней площадкой для укрепления взаимного доверия и добрососедских отношений и содействует развитию и процветанию стран региона.

В Ташкентском коммюнике также указывается, что в настоящее время из-за таких факторов, как пандемия СОVID-19, уровень взаимного доверия между странами снизился. На этом фоне более широкое и эффективное взаимодействие негосударственных дипломатических учреждений будет способствовать восстановлению и укреплению доверия между народами и странами с разными политическими и экономическими системами.

Все стороны готовы вместе прилагать усилия для укрепления связей между странами-членами ШОС и активно развивать взаимодействие неправительственных организаций.

Участники форума отметили, что надо расширять культурные связи, гуманитарное сотрудничество, дружеские отношения между городами и регионами, устанавливать прямые связи между учреждениями в таких сферах, как образование, туризм, наука, спорт и искусство. А также наращивать сотрудничество в здравоохранении, науке и технике, защите окружающей среды.

Все участники встречи были едины во мнении, что итоги Ташкентского форума народной дипломатии ШОС, выработанные на нем идеи и проекты станут очередным важным шагом на пути к дальнейшему сближению стран-членов ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/417954
Теги:
Узбекистан, форум, Кыргызстан, дипломатия, ШОС
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