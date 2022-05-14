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ОТРК преобразован в национальную телерадиокорпорацию

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал закон "О Национальной телерадиовещательной корпорации КР". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 6 апреля 2022 года.

Указанный документ направлен на реформирование Общественной телерадиовещательной корпорации путем преобразования ее в Национальную телерадиовещательную корпорацию.

"Данный закон определяет статус телерадиоорганизации, ее роль и место в информационном пространстве страны и в реализации государственной информационной политики.

Одновременно с этим документ направлен на создание условий для самостоятельного определения редакционной политики, улучшение качества информационной продукции (контента), совершенствование управленческих решений Национальной телерадиовещательной корпорации КР"- говорится в сообщении пресс-службы президента.


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URL: https://www.vb.kg/417956
Теги:
КТРК, президент, Садыр Жапаров
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