ОТРК преобразован в национальную телерадиокорпорацию

Президент Садыр Жапаров подписал закон "О Национальной телерадиовещательной корпорации КР". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 6 апреля 2022 года.

Указанный документ направлен на реформирование Общественной телерадиовещательной корпорации путем преобразования ее в Национальную телерадиовещательную корпорацию.

"Данный закон определяет статус телерадиоорганизации, ее роль и место в информационном пространстве страны и в реализации государственной информационной политики.

Одновременно с этим документ направлен на создание условий для самостоятельного определения редакционной политики, улучшение качества информационной продукции (контента), совершенствование управленческих решений Национальной телерадиовещательной корпорации КР"- говорится в сообщении пресс-службы президента.