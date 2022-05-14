В октябре кабмин планирует повысить пенсии

"Мы приложим все усилия для того, чтобы ежегодно повышать заработную плату учителей и врачей на 20%", - заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров во время встречи с учителями и жителями села Тогуз-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, учителя выразили благодарность за ощутимое повышение заработной платы и отметили необходимость повышения пенсий пожилым людям.

"Когда я был министром финансов, действующий президент поручил мне увеличить заработную плату учителям и врачам, а также пособия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нам удалось реализовать эти планы. Кроме того, принято решение с 1 июня текущего года увеличить размер пособий детям из малообеспеченных семей с 850 сомов до 1200 сомов, в октябре планируется повышение пенсий", - отметил Акылбек Жапаров.

Далее глава кабмина ознакомился с ходом строительства нового здания школы имени Т. Сыдыкбекова в селе Кен-Суу, рассчитанного на 525 ученических мест, а также посетил современный спортивный зал, строящийся на средства фонда развития Иссык-Кульской области.

В ходе рабочей поездки Акылбек Жапаров ознакомился с проектом государственного историко-культурного мемориального музея-заповедника в селе Санташ Тюпского района. На строительство данного комплекса, из фонда развития туризма будет выделено 50 миллион сомов.

В завершении дня глава кабмина посетил приграничное село Каркыра в Тюпском районе, где встретился с местными жителями.