Выпускникам столичных школ аттестаты выдают бесплатно

Выпускникам 9, 11 классов аттестаты о среднем общем образовании и свидетельства об основном общем образовании выдаются бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, оценки в свидетельстве за 9 класс и табеля итоговых оценок успеваемости к аттестату заполняются от руки, могут быть заполнены также на компьютере.

Отметим, оплата производится в случаях получения дубликатов документов об образовании.

Дубликаты документов об образовании оформляются ходатайством школ на основании подданного заявления от бывших выпускников, в связи с утерей, изменением фамилии и допущенными ошибками.

Оплата производится родителями/ заявителями самостоятельно по реквизитам типографии и составляет: аттестаты - 41 сом, свидетельства- 20 сомов.