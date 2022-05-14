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Выпускникам столичных школ аттестаты выдают бесплатно

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- Назгуль Абдыразакова
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Выпускникам 9, 11 классов аттестаты о среднем общем образовании и свидетельства об основном общем образовании выдаются бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, оценки в свидетельстве за 9 класс и табеля итоговых оценок успеваемости к аттестату заполняются от руки, могут быть заполнены также на компьютере.

Отметим, оплата производится в случаях получения дубликатов документов об образовании.

Дубликаты документов об образовании оформляются ходатайством школ на основании подданного заявления от бывших выпускников, в связи с утерей, изменением фамилии и допущенными ошибками.

Оплата производится родителями/ заявителями самостоятельно по реквизитам типографии и составляет: аттестаты - 41 сом, свидетельства- 20 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/417958
Теги:
школа, Бишкек
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