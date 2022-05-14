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Нефтетрейдеры Кыргызстана с 15 мая обязаны применять электронные накладные

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- Назгуль Абдыразакова
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Субъекты предпринимательства, занимающиеся оборотом маркированной продукции, нефти и нефтепродуктов, обязаны с 15 мая зарегистрироваться в информационной системе Налоговой службы и применять электронную товаротранспортную накладную. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, регистрация в качестве участника электронного документооборота в информационной системе "ЭТТН" осуществляется посредством "личного кабинета" на сайте ГНС.

Отметим, что информационная система "ЭТТН" представляет собой единый портал налоговой службы, позволяющий оформлять ЭТТН, передавать их в реальном режиме контрагенту.

Несомненным преимуществом ЭТТН является ее оперативность, что позволит субъектам предпринимательства обмениваться электронным документом (в т.ч. корректировочным) с контрагентами за считанные минуты, тогда как ранее пересылка оригинальных (бумажных) документов контрагенту занимала дни и даже недели.

В числе других плюсов – сокращение затрат на канцелярские и почтовые расходы в связи с переходом на безбумажную форму работы, а также возможность оптимизировать свой внутренний документооборот и улучшить качество управления.

ЭТТН оформляется при передаче товаров в рамках сделки, предусматривающей переход права собственности на эти товары, а также при внутреннем перемещении товара в пределах одного субъекта, где передающая сторона формирует ЭТТН до отгрузки (передачи) товара в системе "ЭТТН" с указанием вида сделки ("Оптовая продажа", "Экспорт" или "Перемещение").


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URL: https://www.vb.kg/417961
Теги:
ГНС, Кыргызстан, нефтепродукты
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