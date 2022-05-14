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Спектакль ансамбля "Жаш Канат" завоевал Гран-при в Москве

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- Назгуль Абдыразакова
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Спектакль народного хореографического ансамбля "Жаш Канат" детской школы искусств №6 им. Ж.Шералиева под названием "Живи и помни" завоевал Гран-при на Московском Международном молодежном театральном конкурсе "Яблоки 1941 года". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным приз номинантам вручила вице-мэр столицы Виктория Мозгачёва уже в Бишкеке после окончания показа спектакля в русском драматическом театр им. Ч. Айтматова. Ранее художественный руководитель ансамбля Канат Фаткулин вылетел в Москву, чтобы забрать награду.

Режиссер-постановщик и автор сценария художественный руководитель народного хореографического ансамбля "Жаш Канат" также награждён памятным знаком орденом МАГ "За вклад в устойчивое развитие городов СНГ.

"Ужасающие моменты одних из самых трагичных времен человечества передали через танцы, песни и пронзительные монологи. Игра юных актеров никого не оставила равнодушным" - отмечает бишкекская мэрия.


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URL: https://www.vb.kg/417962
Теги:
мэрия, День Победы, Москва, Бишкек, спектакль
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