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"Крик души". Сотрудники "Кыргызтелекома" в недоумении от решения Мадаминова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Рабочим ОАО "Кыргызтелеком" обещали повысить зарплаты, но передумали. Об этом редакции vb.kg сообщили сами сотрудники компании.

"У нас крик души. Был приказ о повышении зарплаты, который подписывал бывший председатель правления Данияр Косумбаев. Но когда на должность пришел новый руководитель, Нурлан Мадаминов, приказ о повышении зарплат отменили", - рассказали они.

По словам сотрудников компании, согласно приказу Данияра Косумбаева от 29 марта 2022 года, социальную доплату работникам собирались увеличить на 10 тысяч сомов в два этапа. Однако стало известно, что 15 апреля 2022 года действие приказа остановили из-за сложившегося финансового положения. В этой связи создана комиссия по изучению вопроса о повышении зарплат сотрудникам компании.


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URL: https://www.vb.kg/417969
Теги:
зарплата, Кыргызстан, скандал, Кыргызтелеком
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