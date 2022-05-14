"Крик души". Сотрудники "Кыргызтелекома" в недоумении от решения Мадаминова

Рабочим ОАО "Кыргызтелеком" обещали повысить зарплаты, но передумали. Об этом редакции vb.kg сообщили сами сотрудники компании.

"У нас крик души. Был приказ о повышении зарплаты, который подписывал бывший председатель правления Данияр Косумбаев. Но когда на должность пришел новый руководитель, Нурлан Мадаминов, приказ о повышении зарплат отменили", - рассказали они.

По словам сотрудников компании, согласно приказу Данияра Косумбаева от 29 марта 2022 года, социальную доплату работникам собирались увеличить на 10 тысяч сомов в два этапа. Однако стало известно, что 15 апреля 2022 года действие приказа остановили из-за сложившегося финансового положения. В этой связи создана комиссия по изучению вопроса о повышении зарплат сотрудникам компании.