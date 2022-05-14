Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 86.62 - 87.62

Столичная мэрия ищет волонтёров для проведения инвентаризации деревьев

1590  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" приглашает волонтеров поучаствовать в инвентаризации городских деревьев. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, инвентаризация деревьев – это электронная база данных (программа-приложение), которая позволяет наносить локации по каждому дереву с полным названием, характеристиками, условиями произрастания, состояния и т.д. Эти данные становятся доступными как для муниципалитета, так и для всех горожан.

За счет инвентаризации будут получены данные о состоянии деревьев и необходимым мероприятиям по уходу за ними. За счет этого появляется возможность прогнозировать расходы по обслуживанию городских деревьев и формировать целевой бюджет на их обслуживание и уход.

Горожане получат возможность отслеживать открытые данные о состоянии городских деревьев и при необходимости давать комментарии по интересующим их деревьям. У каждого горожанина появится возможность отслеживать свое любимое дерево!

Какие навыки получит каждый волонтер?

Все волонтеры получат сертификаты об участии в мероприятиях по инвентаризации и необходимые сопроводительные письма, которые можно предоставить в учебные заведения.

Для вступления в ряды волонтёров необходимо:

- иметь при себе рулетку;

- смартфон с о.с. Андроид подключенный к мобильному интернету;

Обучение и формирование команд пройдет 16 Мая с 18:00 до 19:00 в ресурсном центре Ботанического Сада по адресу: ул. Ахунбаева 1а.

Для участия в команде, заполните форму до 16 Мая 12:00 по ссылке:

Инициатива организована общественным фондом "Инициатива Арча" в партнерстве с муниципальными предприятиями "Зеленхоз" и "Городские парки".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417971
Теги:
мэрия, Бишкекзеленхоз, деревья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  