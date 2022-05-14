Столичная мэрия ищет волонтёров для проведения инвентаризации деревьев

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" приглашает волонтеров поучаствовать в инвентаризации городских деревьев. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, инвентаризация деревьев – это электронная база данных (программа-приложение), которая позволяет наносить локации по каждому дереву с полным названием, характеристиками, условиями произрастания, состояния и т.д. Эти данные становятся доступными как для муниципалитета, так и для всех горожан.

За счет инвентаризации будут получены данные о состоянии деревьев и необходимым мероприятиям по уходу за ними. За счет этого появляется возможность прогнозировать расходы по обслуживанию городских деревьев и формировать целевой бюджет на их обслуживание и уход.

Горожане получат возможность отслеживать открытые данные о состоянии городских деревьев и при необходимости давать комментарии по интересующим их деревьям. У каждого горожанина появится возможность отслеживать свое любимое дерево!

Какие навыки получит каждый волонтер?

Все волонтеры получат сертификаты об участии в мероприятиях по инвентаризации и необходимые сопроводительные письма, которые можно предоставить в учебные заведения.

Для вступления в ряды волонтёров необходимо:

- иметь при себе рулетку;

- смартфон с о.с. Андроид подключенный к мобильному интернету;

Обучение и формирование команд пройдет 16 Мая с 18:00 до 19:00 в ресурсном центре Ботанического Сада по адресу: ул. Ахунбаева 1а.

Для участия в команде, заполните форму до 16 Мая 12:00 по ссылке:

Инициатива организована общественным фондом "Инициатива Арча" в партнерстве с муниципальными предприятиями "Зеленхоз" и "Городские парки".