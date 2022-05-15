Для удобства пассажиров обновлены сидения в столичных троллейбусах

Для удобства горожан Бишкекское троллейбусное управление обновило сидения в передвижном составе. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, специалисты управления отремонтировали старые сидения. Теперь кресла украшают практичные и немаркие покрытия.

Чехлы на сидения изготовил специалист по пошиву, который трудится в управлении.

Напомним, в среднем на линию ежедневно выходит 135-140 троллейбусов.

Мэрия просит горожан бережно относитесь к муниципальному имуществу и уважать труд работников городских служб.