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Для удобства пассажиров обновлены сидения в столичных троллейбусах

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- Назгуль Абдыразакова
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Для удобства горожан Бишкекское троллейбусное управление обновило сидения в передвижном составе. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, специалисты управления отремонтировали старые сидения. Теперь кресла украшают практичные и немаркие покрытия.

Чехлы на сидения изготовил специалист по пошиву, который трудится в управлении.

Напомним, в среднем на линию ежедневно выходит 135-140 троллейбусов.

Мэрия просит горожан бережно относитесь к муниципальному имуществу и уважать труд работников городских служб.


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URL: https://www.vb.kg/417972
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия
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