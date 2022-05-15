В Алмате состоялся форум ректоров стран Центральной Азии

12-13 мая делегация Кыргызстана во главе с заместителем министра образования и науки Расулом Абазбек уулу приняла участие на форуме ректоров стран Центральной Азии в городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в работе форума приняли участие представители мминистерств образования Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Турменистана.

На форуме Расул Абазбек уулу выступил с приветственной речью и проинформировал о реформах, проводимых в вузах КР.

Кыргызстанская делегеция на тематических сессиях "Глобальная конкурентоспособность, мобильность персонала и студентов вузов" и "Цифровая трансформация вузов и интеграция исследовательского пространства стран Центральной Азии" выступили со своими докладами.

Также в ходе форума состоялась церемония подписания двухсторонних межвузовских договоров между странами Центральной Азии.