Воздержитесь от обещаний и клятв. Гороскоп с 16 по 22 мая

Начинается неделя с полнолуния и полного лунного затмения. Хорошо избавляться во время затмения от вредных привычек и привязанностей, но вступать в споры и тяжбы не желательно. Сказанные слова могут иметь последствия для дружеских и семейных отношений. Особенно воздержитесь от обещаний и клятв. Они также могут стать яблоком раздора. Покупки, особенно крупные, оформление кредитов и одалживание денег не желательны. Неподходящий день и для косметологических процедур. Стрижки волос и ногтей. Во вторник и среду не давайте заоблачных обещаний. Можно переоценить свои силы, что и создаст сложности. Удастся добиться ответов на ранее отправленные запросы и письма, но, направляя новые запросы, учтите возможные задержки, поскольку Меркурий движется ретроградно. Могут состояться отложенные ранее поездки. В четверг и пятницу лучше всего заняться рутинными и трудоёмкими делами. Усидчивость позволит достичь успеха. Рекомендуется завершать ремонт, исправлять допущенные ранее ошибки в сделанном ремонте. Дни удачны для маникюра. Он может долго продержаться. Выгодны покупки, но не в кредит. Суббота и воскресенье динамичные дни. Легко пройдут непродолжительные поездки.

Овен – поддавшись азарту и порывам эмоций, вы можете растерять деньги и доверие близких людей. Придерживаясь проверенных временем тактик и стратегии, вы сможете сохранить баланс между тратой и поступлением денег. По вашей инициативе могут состояться поездки и деловые встречи. Проявленная настойчивость позволит достичь целей, которые ранее оказались неприступными. Инициатива пойдёт на пользу и учебному процессу. Вы сможете успешно пересдать тесты или победить в важном конкурсе.

Телец – понять, чего хотят от вас домочадцы и деловые партнёры, будет сложно, поскольку они и сами не определились со своими желаниями, перескакивая от одних к другим. Принимая их громогласные заявление с пониманием, вы не ввяжитесь в конфликт. Известия издалека окажутся иными, чем вы ожидали, но такой поворот событий окажется вам на руку. Выдержав перепады настроения у близких вам людей и привыкнув к постоянным переменам, вы станете меньше тревожиться и найдёте время для оздоровительных процедур.

Близнецы - эмоциональные порывы могут мешать работе, ухудшать здоровье. Разочарование результатами работы либо отношением к вашим заслугам побудит к опрометчивым шагам, что в итоге может оставить без работы. Посмотрев на ситуацию с другой стороны, вы не разрушите уже созданное вами и найдёте новые способы для развития. Предложив свои идеи на рассмотрение сослуживцев и друзей, вы встретите поддержку.

Рак – чувства ревности и обиды могут усложнять отношения, отдаляя от любимого человека и близких людей. Время остудит пыл и вернёт общение в спокойное русло, когда вы и ваши собеседники начнёте слышать друг друга, а пока не спешите с окончательным решением. Поддержка влиятельных людей и руководства поможет уладить спорные вопросы на работе и ускорить, насколько это возможно, получение документов. Вам могут сделать хорошее предложение, связанное с карьерой.

Лев – поднимая острые темы в разговоре с домочадцами или руководством, подумайте о последствиях. Отношения могут существенно усложниться после откровенных высказываний, поскольку ни вы, ни ваши собеседниками к откровениям не готовы. Зато продуктивно сложатся дальние поездки, а также общение с людьми издалека. Вы обнаружите общие интересы, что и станет основой сотрудничества и общения. Решив возобновить обучение, вы поступите дальновидно.

Дева – ваше воображение может усилить значение полученных сообщений, что создаст суету и ажиотаж. Поспешные поездки могут проходить скомкано, в том числе и по причине происшествий. Будьте внимательны и осторожны. Вы много успеете сделать, когда возьмёте себя в руки и перестанете нервничать по каждому пустяку. Визит в различные инстанции и к влиятельным людям окажется полезным. Вы сможете уладить важные вопросы, заручиться поддержкой и получить деньги.

Весы – поддавшись на соблазнительные предложения, вы можете растратить деньги и даже попасть в долги. Повремените с покупками, особенно ради которых придётся брать кредиты. Благодаря дополнительной работе вы сможете продолжить пополнение казны и позже купить то, на что сейчас не хватает ресурсов. Важные и полезные новости придут издалека. Они могут ускорить начало сотрудничества либо участие в обучающих программах, благодаря чему вы вскоре направитесь в поездку.

Скорпион – противопоставляя себя окружающим людям, вы создаёте почву для конфликта и противостояния. Выслушайте до конца домочадцев и деловых партнёров, дабы лучше понять их точку зрения, не вступая с ними в споры. Тщательно обдумав их доводы, со временем сможете прийти к согласию и принятию компромиссного решения. А пока посвятите себя целиком работе. Подвернётся возможность увеличить доходы благодаря смене места работы либо получению дополнительного объёма заданий.

Стрелец - позвольте себе достаточно отдохнуть, не перегружая себя рутинной работой и поездками. Чрезмерная суета и хлопоты могут сказаться на здоровье. Свою лепту в недомогание могут привнести тревоги по поводу различных слухов. Восстановив силы и получив поддержку со стороны домочадцев, вы будете готовы к развитию новых проектов, которые оживят дела и личную жизнь. Примите во внимание полученные предложения.

Козерог – зависть людей из вашего окружения может усложнять продвижение совместных дел, создавая финансовые проблемы. В это же время отравлять личную жизнь может беспричинная ревность. Справившись с эмоциональным давлением на вас, вы пересмотрите свои планы и круг общения. Время покажет, с кем продолжить общение, а с кем ваши пути разойдутся. Появится время для завершения начатых ранее дел.

Водолей – противостояние дома и на работе может создать угрозу для карьеры, а также семейного благополучия. Воздержитесь от громогласных заявлений и не хлопайте дверью ради усиления эффекта слов. Когда накал эмоций снизится, вы по-иному будете смотреть на происходящее. Финансовые поступления придутся кстати, поскольку появится возможность направиться в непродолжительные, но важные поездки, а также принять участие в интересном мероприятии.

Рыбы – навязчивое стремление к переменам страны проживания, обновлению в отношениях или дальним поездкам может нарушить достигнутое равновесие в жизни. Утратив то, что имеете, вы рискуете не создать то, к чему стремитесь. Зато появится возможность пополнить казну, поступят давно ожидаемые деньги. Вероятны и удачные покупки, а также инвестиции в развитие уже начатого собственного бизнеса.

Астролог Андрей Рязанцев