Состоится благотворительный вечер в пользу строительства центра для детей

20 мая в 18:00 в отеле "Орион " Красный Полумесяц КР устраивает благотворительный вечер и аукцион, посвященный сбору средств на поддержку строительства в Таласской области оздоровительного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лотов выступят работы творческих людей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По данным, организации в Таласской области зарегистрировано около 2000 детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в профессиональной реабилитации и поддержке.

В 2018 году Красным Полумесяцем Кыргызстана был построен реабилитационный центр для детей с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП в Таласской области. Данный центр является единственным учреждением для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в этом регионе.

С ростом различных вирусных заболеваний появилась острая необходимость в принятии дополнительных профилактических мер для обеспечения защиты здоровья особенных детей Таласской области. Учитывая потребности детей с инвалидностью и просьбу их родителей, НОКП КР организует благотворительный сбор средств на строительство оздоровительного центра – солевой комнаты - для детей с ограниченными возможностями. Данная инициатива позволит укрепить иммунитет деток с инвалидностью и способствует профилактике инфекционных заболеваний.