Президент передал 1 млн сомов Мырза-Акинской школе-интернат для детей-сирот

Президент Садыр Жапаров пожертвовал 1 миллион сомов Мырза-Акинской школе-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Узгенского района Ошской области.

Напомним, команда администрации президента стала победителем товарищеского футбольного турнира "Мурас" 4-5 мая в Бишкеке. При этом глава государства сообщил, что призовой фонд турнира будет передан на благотворительность.

Справка: Здание школы-интерната построено в 1988 году и рассчитано на 200 мест. В настоящее время в интернате обучается 181 ученик.