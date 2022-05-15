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Президент передал 1 млн сомов Мырза-Акинской школе-интернат для детей-сирот

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров пожертвовал 1 миллион сомов Мырза-Акинской школе-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Узгенского района Ошской области.

Напомним, команда администрации президента стала победителем товарищеского футбольного турнира "Мурас" 4-5 мая в Бишкеке. При этом глава государства сообщил, что призовой фонд турнира будет передан на благотворительность.

Справка: Здание школы-интерната построено в 1988 году и рассчитано на 200 мест. В настоящее время в интернате обучается 181 ученик.


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URL: https://www.vb.kg/417991
Теги:
благотворительность, дети, президент, Узгенский район, футбол, Садыр Жапаров
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