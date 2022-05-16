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В этом году на берегу Иссык-Куля построят пешеходно-велосипедную дорожку

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- Назгуль Абдыразакова
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Владельцы курортов на Иссык-Куле заявляют, что готовы реализовать указ президента, чтобы обеспечить право местных жителей на доступ к пляжу. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, председатель кабмина Акылбек Жапаров встретился с владельцами гостевых домов и пансионатов в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области, где обсудили подготовку к туристическому сезону и выполнение указов президента.

На совещании речь шла о реализации Указов президента "Об обеспечении права жителей Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам" и "О неотложных мерах по охране экологии Иссык-Куля".

Согласно информации, на берегах озера насчитывается 211 крупных и 600 малых курортов. Большинство из них имеют насосную станцию и очистные сооружения. В Министерстве экологии, природных ресурсов и технического надзора отметили необходимость строительства очистных сооружений для более чем 200 гостевых домов в поселке Тамчы.

Владельцы санаториев выразили готовность выполнить указ президента об обеспечении права местных жителей на выход на пляж, но поставили вопрос о рассмотрении исков в ряде случаев. Например, после снятия ограждений на курортах ответственность за безопасность отдыхающих, чистоту пляжей и охрану частной собственности.

Выслушав предложения индивидуальных предпринимателей и руководителей курортов, работающих в сфере туризма, Акылбек Жапаров сказал, что будет работать с ними над выработкой механизмов реализации.

"Мы работаем для улучшения, а не для того, чтобы мешать вашему бизнесу. Потому что единственным богатством Кыргызстана является туризм. В связи с этим предпринимаются усилия по реконструкции двух аэропортов в Иссык-Кульской области и обеспечению их круглосуточной работы. Ремонтируется 24 км железной дороги Бишкек - Балыкчы и модернизируются пассажирские вагоны. Теперь путь до Балыкчы сократился на 1,2 часа, что создает условия для туристов, приезжающих на озеро поездом. В этом году на берегу озера построят 10-километровую пешеходно-велосипедную дорожку", - сказал глава кабмина.

Он сообщил, что план развития Каракола принят и из республиканского бюджета выделено 850 миллионов сомов. Программа развития других городов будет реализована в дальнейшем.


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URL: https://www.vb.kg/417995
Теги:
Акылбек Жапаров, Иссык-Кульская область, президент, Министерство культуры и туризма
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