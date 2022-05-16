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Антитабачный рейд – есть нарушители

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- Айжан Мамбеталиева
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В Первомайском районе продолжаются рейды по соблюдению горожанами закона, который запрещает курение в общественных местах.

Антитабачный обход проводят представители акимиата, МТУ, УВД, а также ЦГСЭН города Бишкека.

Рейдовые мероприятия проводятся в увеселительных заведениях – ночных барах, дискоклубах, кальянных, игровых/интернет-клубах, саунах, бильярдных, расположенных на территории Первомайского района, в целях соблюдения Закона "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" от 15 сентября 2021 года №12.

Накануне проверено 9 заведений, на этот раз нарушения выявлены в чайхане "Омар не Хайям", ресторан-баре Season terace и Times Bar, по всем фактам санэпиднадзор составил протокол по статье 84, влечет штраф 13 тысяч сомов.

Профилактические мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/418001
Теги:
курение, Первомайский район, Бишкек
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