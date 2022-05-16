У места захоронения фронтовиков в селе Советском провели субботник

В селе Советском Аксуйского района Иссык-Кульской области провели субботник на месте заброшенного захоронения двух фронтовиков - Клименко Павел и Ивана Сергеевича (Семеновича) Корж.

В поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратился житель села Толегон Исаев, который сообщил, что помнит, что в детстве у памятника проводили линейки, принимали в пионеры, на самом камне была табличка с двумя фамилиями, а сейчас таблички нет и само место заброшено.

При проверке информации подтвердилось, что действительно в этом населенном пункте захоронены фронтовики Великой Отечественной войны Клименко Павел и Корж Иван. Поисковики пригласили всех желающих привести в порядок захоронение. На место выезжала руководитель поисковой группы села Ичке-Жергез Айнура Кангельдиева.

Сразу же в день публикации материала в vb.kg глава айыл окмоту села Советского смог найти оградку, приступили к очистке на участке захоронения.

В выходные на субботник прибыла подмога. Инициативу субботника поддержал участник войны в Афганистане Даулет Джумабаев, ученики местной школы села Советского, школьники поискового отряда "Учкун" села Ичке-Жергез, староста - айыл баши села - Исаев Тологон Бекташевич, солдаты альтернативной службы, местные жители. Все вместе покрасили оградку, выкорчевали старый кустарник.

"Пока это первоначальные работы. Вы посмотрели с главой айыл окмоту, что можно сделать своими силами. И мы рады, что нас услышали. Само захоронение расположено в парке-сквере, и, конечно, должно находиться в ухоженном виде. Мы посмотрим, что можно сделать еще для благоустройства, - сообщила руководитель отряда "Учкун" села Ичке-Жергез Айнура Кангельдиева. - После публикации информации о заброшенном захоронении с инициативой помочь привести в порядок памятник и увековечить имена фронтовиков откликнулись сотрудники "Кыргыз Тоо-Таш". Совместно с айыл окмоту они рассмотрят варианты оформления. А мы пока будем искать, уточнять данные. Эти два бойца не проходят по базам данных Кыргызстана, захоронение не прошло паспортизацию.

"Наша задача не просто изготовить табличку, но и узаконить захоронение. Важно, чтобы оно прошло паспортизацию, как и положено. Все воинские захоронения требуют особого учета и должны находиться под государственным и общественным патронатом. Люди, отдавшие жизнь за государство, выполнили свой долг и имеют право на достойное захоронение. Мы благодарны всем, кто обратился, стал бить тревогу, не остался равнодушным к этой ситуации. Все мы понимаем, что каждый солдат - чей-то дед, прадед, и, возможно, его до сих ищут и не находят, а он тут. Поэтому каждый может внести свой вклад - рассказать о нашей находке по всем сетям", - отметили в поисковом движении "Наша Победа-Биздин Жениш".

Помимо этого, поисковики просят сообщить всех неравнодушных прислать фотографии на Ватсап - отследить, в каком состоянии находятся захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, умерших уже после войны, возможно, вы знаете и о других братских захоронениях воинов периода Великой Отечественной войны, - сообщите поисковикам.

В селе Советском считают, что похороненные во время войны проходили лечение на Иссык-Куле.

"Есть версия, что они летчики, но точно никто не знает. Сначала был обелиск, а потом примерно в 1979-1980 годах наш сельчанин, тоже фронтовик, Павел Тарасенко собирал средства для установки памятника из гранита. А теперь дети табличку сбили, и фамилии никто не записал. И, конечно, это несправедливо. День Победы ведь празднуем же", - рассказывает местный житель Исаев Толегон.

В прошлом году представители областного архива обнаружили информацию в районном архиве, что одним из умерших был Корж Иван, но не было известно отчество солдата. Командиру отряда Айнуре Кангельдиевой удалось найти документ в архиве, по которому ясно, что похороненный в селе Советском - Корж Иван Сергеевич 1918 года рождения, сержант, а в диагнозе значится "туберкулез". Упоминается город - Днепропетровск. В другом документе умерший значится как Корж Иван Семенович. Информация проверяется.

Поисковикам "Наша Победа-Биздин Жениш" после консультаций со специалистами удалось выяснить, что с 23 декабря 1941 года Корж Иван находился в госпитале. До службы проживал в Куйбышеве или Куйбышевской области. В госпитале был признан негодным к воинской службе. Возможно, после этого был направлен как ранбольной долечиваться на Иссык-Куль, но это пока предположение. Данные на второго бойца пока не обнаружены, известно только имя и фамилия - Клименко Павел.

Айнура Кангельдиева связалась с родными старейшего жителя села Советского, которому сейчас 85 лет и который проживает в России. Он рассказал, что во время войны в селе располагалась казарма. Возможно, там и располагались ранбольные, которых направляли на долечивание.

Помогите поделиться этой историей. Связаться с поисковым движением "Наша Победа-Бидин Жениш" можно по номеру в Whats'App +996-555-923 603 или же, написать на электронную почту: ptahasvet@mail.ru.