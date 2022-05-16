В Бишкеке прошел турнир по шахматам

В городском доме культуры "Диалог" прошёл турнир по шахматам в рамках школьной лиги города Бишкека.

В соревновании участвовало 15 команд, которые прошли отбор с каждого района ещё осенью 2021 года. С каждого района вышли в финал по 4 команды. Турнир прошел по командно-швейцарской системе.

Данная система была применена на шахматном турнире в Цюрихе (Швейцария) в 1895 году, откуда и получила свое название. Турнир проходит без выбывания, в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За счёт этого из турнира исключаются партии между заведомо несопоставимыми по силе противниками, что позволяет для определения победителей обойтись небольшим по сравнению с круговой системой числом туров при большом числе участников.

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат среди юношей и девушек школьного возраста, обмена опытом среди шахматных школ, определения сильнейшей юношеской команды города и развития системы шахматных командных соревнований.

В финал школьной лиги 2022 города Бишкека вышли 3 школы: АФШМЛ № 61,учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия № 67 и учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия № 38.