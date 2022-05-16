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Инсталляцию со светящимися шарами отреставрировали

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- Айжан Мамбеталиева
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На Чуй - Манаса отреставрировали инсталляцию со светящимися шарами и декоративные ограждения

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет" обновили инсталляцию со светящимися шарами и декоративные узоры на перекрестке проспектов Чуй и Манаса.

В цехе предприятия из металла изготовили 12 специальных подставок. Для прочности инсталляции установили бетонные основания, которые способны выдержать любые погодные условия.

Кроме того, обновились декоративные ограждения, электрики установили 750 метров новых дюралайтов с желтой светоотдачей вокруг металлических узоров.

Специалисты также почистили от пыли и грязи светящиеся шары.

Если на вашей улице темно, для вас всегда работает аварийно-диспетчерская служба предприятия: (0312) 46-30-89, 57-63-51, также можно оставить заявку, написав через WhatsApp по номеру: 0777 902-115.


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URL: https://www.vb.kg/418015
Теги:
Бишкексвет, мэрия, Бишкек
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