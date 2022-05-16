В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"

Московский завод Renault перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом "Москвич". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на личный блог мэра Москвы Сергея Собянина.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр.

Он добавил, что они постараются сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников.

"Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет "Камаз". На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - и электромобилей. Кроме того, совместно с "Камазом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов", - уточнил Собянин.

По его словам, автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с Renault, с его конвейера сходили Logan, Duster и Sandero.

"В 2022 году мы откроем новую страницу в истории "Москвича", - добавил мэр.